Sanremo 2026 Kabir Bedi chi è | 50 anni di Sandokan con Can Yaman

Kabir Bedi partecipa a Sanremo 2026 per celebrare i 50 anni dal debutto di Sandokan. La sua presenza richiama l’attenzione sul mezzo secolo trascorso dalla prima messa in onda dello sceneggiato, trasmesso dalla Rai e diventato un classico della televisione italiana. Bedi, noto per aver interpretato il personaggio iconico, si esibirà con Can Yaman, che interpreta la stessa figura. La sua visita al festival segna un ritorno significativo nel mondo dello spettacolo.

Kabir Bedi al Festival di Sanremo 2026. La kermesse canora quest'anno coincide con i 50 anni dal primo Sandokan, uno degli sceneggiati più famosi della storia della tv italiana interpretato da Kabir Bedi per la regia di Sergio Sollima, che andò in onda sul primo canale della Rai, in sei episodi.

Sanremo 2026, Kabir Bedi su palco con Can Yaman: i due Sandokan insiemeKabir Bedi ha deciso di salire sul palco di Sanremo 2026 per una presenza speciale, motivata dalla voglia di condividere un momento con Can Yaman, suo erede nel ruolo di Sandokan.

Sanremo 2026, Can Yaman sul palco con Kabir Bedi: "Carrambata tra i due Sandokan"Can Yaman ha partecipato a Sanremo 2026 perché ha condiviso il palco con Kabir Bedi.

E a Sanremo arriva Kabir Bedi a stringere la mano a Can Yaman, i due Sandokan al festivalNella prima serata di Sanremo 2026 arriva la sorpresa di Kabir Bedi, il Sandokan anni Settanta stringerà la mano a quello d'oggi, Can Yaman ... iodonna.it

30 Big in gara, ospiti Tiziano Ferro, Olly e l'ultracentenaria Gianna Pratesi. Sul palco il confronto tra Can Yaman e Kabir Bedi - facebook.com facebook

Il nuovo Sandokan è il primo co-conduttore del Festival di Sanremo 2026. È molto emozionato, ma finge di essere rilassato. Consce tutti i pezzi di Laura Pausini. E questa sera incontrerà lo storico Sandokan Kabir Bedi x.com