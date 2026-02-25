Sanremo 2026 J-Ax | Mattarella mi ha stupito oltre al rap ho inserito il country

Ecco cosa ha raccontato J-Ax nella conferenza stampa al Festival di Sanremo 2026, dove partecipa con il brano Italia Starter Pack. J-Ax, nella conferenza stampa al Festival di Sanremo 2026, ha parlato dell’obiettivo che si è posto scrivendo e proponendo per la kermesse il brano Italia Starter Pack: « Quando iniziai a fare rap mi dissero che stavo facendo un’americanata, oggi la viviamo come normalità. L’egemonia culturale americana lascerà spazio a simboli italici, in modo ironico. Oltre al rap ho inserito il country, due mondi che in apparenza non sono conciliabili.» Per la serata delle cover ha arruolato comici della sua città per un pezzo iconico come La vita: « Sono cresciuto a Milano, dove si ascoltavano Jannacci e Dario Fo, con i comici usciti dal Derby. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

