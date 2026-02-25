Sanremo 2026 in diretta a che ora inizia la seconda serata e la scaletta | cantanti canzoni e ospiti

Da fanpage.it 25 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La seconda serata di Sanremo 2026 in diretta con la scaletta e gli orari di cantanti in gara e ospiti in ordine di arrivo: tutto pronto per stasera, si inizia alle ore 20:40 su Rai1 e RaiPlay. A presentare Carlo Conti con Laura Pausini, Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo. Si finirà intorno all'1.20. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche:
Sanremo 2026, scaletta seconda serata: ospiti e cantanti che si esibiscono
Sanremo 2026, la scaletta della seconda serata: ospiti e cantanti in gara

Sanremo 2026, la reazione in diretta dei cantanti quando scoprono di essere in gara

Video Sanremo 2026, la reazione in diretta dei cantanti quando scoprono di essere in gara

Temi più discussi: Festival di Sanremo 2026: come seguirlo in diretta tv e streaming, gli orari e tutte le info; Diretta Sanremo 2026 prima serata: i cinque vincitori della prima serata sono Serena Brancale, Arisa, Fulminacci, Ditonellapiaga e Fedez e Masini; Sanremo 2026, la prima conferenza stampa in diretta con Conti e Pausini e l'irruzione di Fiorello; Il Festival in streaming: dove guardare Sanremo 2026 online, sui social e dall'estero.

sanremo 2026 in direttaSanremo 2026 in diretta, stasera la seconda serata. Scaletta, cantanti e ultime news. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Sanremo 2026 in diretta, stasera la seconda serata. Scaletta, cantanti e ultime news. LIVE ... tg24.sky.it

sanremo 2026 in direttaFestival di Sanremo 2026: come seguirlo in diretta tv e streaming, gli orari e tutte le infoRai 1 come sempre trasmetterà la diretta del Festival di Sanremo 2026, con un pre-show (il PrimaFestival) in programma dalle 20:40 e con la conduzione di un trio d'eccezione composto dalle speaker ... cosmopolitan.com