Sanremo 2026 in diretta a che ora inizia la seconda serata e la scaletta | cantanti canzoni e ospiti

La seconda serata di Sanremo 2026 in diretta con la scaletta e gli orari di cantanti in gara e ospiti in ordine di arrivo: tutto pronto per stasera, si inizia alle ore 20:40 su Rai1 e RaiPlay. A presentare Carlo Conti con Laura Pausini, Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo. Si finirà intorno all'1.20. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche:

Sanremo 2026, scaletta seconda serata: ospiti e cantanti che si esibiscono

Sanremo 2026, la scaletta della seconda serata: ospiti e cantanti in gara

Sanremo 2026, la reazione in diretta dei cantanti quando scoprono di essere in gara

Temi più discussi: Festival di Sanremo 2026: come seguirlo in diretta tv e streaming, gli orari e tutte le info; Diretta Sanremo 2026 prima serata: i cinque vincitori della prima serata sono Serena Brancale, Arisa, Fulminacci, Ditonellapiaga e Fedez e Masini; Sanremo 2026, la prima conferenza stampa in diretta con Conti e Pausini e l'irruzione di Fiorello; Il Festival in streaming: dove guardare Sanremo 2026 online, sui social e dall'estero.

Sanremo 2026 in diretta, stasera la seconda serata. Scaletta, cantanti e ultime news. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Sanremo 2026 in diretta, stasera la seconda serata. Scaletta, cantanti e ultime news. LIVE ... tg24.sky.it

Festival di Sanremo 2026: come seguirlo in diretta tv e streaming, gli orari e tutte le infoRai 1 come sempre trasmetterà la diretta del Festival di Sanremo 2026, con un pre-show (il PrimaFestival) in programma dalle 20:40 e con la conduzione di un trio d'eccezione composto dalle speaker ... cosmopolitan.com

Serena torna a casa. 3 ottobre Palaflorio. Commentate con Sanremo in diretta TV e radio dalle 17 - facebook.com facebook

Sanremo 2026, salta un super ospite a poche ore dalla diretta x.com