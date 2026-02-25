Sanremo 2026 il web non risparmia nessuno | i meme più divertenti

Sanremo, 25 febbraio 2026 – Sanremo 2026 è iniziato e, come da tradizione, la gara vera non è quella delle canzoni ma quella dei meme: una maratona parallela in cui il pubblico corre più veloce della regia, e Twitter (pardon, X) fa l’aftershow senza stacchi pubblicitari. Basta un’inquadratura di troppo, un’espressione “perfetta” al momento sbagliato o un dettaglio da regolamento che nessuno aveva chiesto, e il Festival si trasforma in un generatore automatico di battute. Nel giro di pochi minuti la platea diventa una chat di gruppo nazionale, il cronometro diventa protagonista quanto i cantanti e ogni frase detta in diretta viene immediatamente tradotta in sottotitoli, faccine e font bianchi giganteschi. Risultato: mentre all’Ariston si canta, online si ride — e Sanremo, ancora una volta, dimostra che la sua vera lingua ufficiale è quella del meme. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Meloni e il restauro dell’angelo, il web si scatena: i meme più divertentiRoma, 4 febbraio 2026 – Dopo il restauro di un angelo in una chiesa romana, il web si è scatenato con meme e commenti scherzosi.

Clara e il perché si chiama Sanremo #clara #funny #meme #sanremo

sanremo 2026 il webSanremo 2026, il fuorionda di Laura Pausini è già un caso: cosa ha detto su Sal Da VinciNel corso della prima serata del Festival ai fan più attenti non è sfuggito proprio nulla, compreso un microfono rimasto acceso che ha subito scatenato il web. libero.it

Imbarazzo a Sanremo 2026, la Rai scrive Repupplica in diretta e il web esplode: Mattarella ha spento la TVDurante la prima serata del Festival di Sanremo 2026, l’omaggio agli 80 anni della Repubblica con Gianna Pratesi si trasforma in meme virale ... libero.it