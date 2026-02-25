La prima serata del Festival di Sanremo 2026 ha un vincitore anche sul piano dell’immaginario collettivo: Dargen D’Amico. In gara con il brano “Ai ai”, l’artista ha conquistato il web con un look che nel giro di poche ore è diventato virale, trasformandosi in meme, battute e persino in occasione di marketing per grandi catene di bricolage. In un’Ariston dominato da completi scuri e linee classiche, il suo ingresso in scena ha rotto ogni schema, confermando la volontà di usare la moda come linguaggio narrativo e non come semplice ornamento. L’abito indossato nella serata inaugurale riproduceva fedelmente un parquet a spina di pesce: non un motivo generico, ma la trama esatta del pavimento della casa di Ludovico Bruno, direttore creativo del brand Mordecai, firma dell’outfit. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Sanremo 2026: il significato nascosto del vestito da parquet di Dargen D’Amico (il web è impazzito)

Leggi anche:

Dargen D’Amico vince la serata sul web: il vestito parquet, con un significato nascosto, fa innamorare anche i negozi di bricolage

Perché Dargen d’Amico per il debutto a Sanremo aveva il parquet stampato sul vestito

Temi più discussi: Tutti i significati nascosti delle 30 canzoni di Sanremo 2026; Qui con me di Serena Brancale, il significato del testo a Sanremo 2026; Michele Bravi a Sanremo 2026 con Prima o poi: testo e significato del brano in gara al Festival; Il testo e il significato delle 30 canzoni in gara al Festival di Sanremo 2026.

Arisa canta Magica favola a Sanremo 2026: il testo e il significato della canzoneArisa Magica favola in gara a Sanremo 2026: testo e significato della canzone della cantante alla ottava partecipazione. superguidatv.it

Serena Brancale canta Qui con me a Sanremo 2026: il testo e il significato della canzoneSerena Brancale Qui con me in gara al Festival di Sanremo 2026: testo e significato del brano in lizza per la vittoria della kermesse. superguidatv.it

Laura Pausini, il significato della collana a Sanremo 2026: è un chiaro segn...Altro... - facebook.com facebook

Francesco Renga a Sanremo 2026: da “Angelo” a “Il meglio di me”, evoluzione e significato x.com