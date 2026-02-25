Sanremo 2026 | il risveglio amaro di Carlo Conti tra share in calo e sbadigli

Sanremo 2026: una prima serata che fatica a ingranare la marcia Caro Sanremo, abbiamo un problema di ritmo e di. Caro Sanremo, abbiamo un problema di ritmo e di sostanza. Il verdetto della prima serata di questo Festival 2026 è netto e non ammette repliche: la scintilla non è scoccata. Se un anno fa lodavamo la capacità di Carlo Conti di imprimere una velocità quasi atletica alla scaletta, quest’anno l’impressione è quella di una macchina che gira a vuoto. Il conduttore appare quasi rabbonito, costretto ad allungare un brodo che, purtroppo, ha pochissima carne al fuoco. Ci troviamo di fronte a uno dei cast più fragili dell’ultimo decennio, dove nemmeno la speranza del “secondo ascolto” sembra poter salvare brani che scivolano via senza lasciare traccia. I numeri non mentono e certificano un distacco preoccupante da parte del pubblico. Fermarsi a 9,6 milioni di telespettatori con il 58% di share, contro i 12,6 milioni (65,3%) dell’edizione precedente, è un segnale che la Rai non può ignorare. 🔗 Leggi su Novella2000.it

