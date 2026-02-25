Sanremo 2026 | il record di Massimo Morini 36esimo Festival consecutivo

Questa volta è direttore audio di sala di Patty Pravo, in gara con ‘Opera’: in carriera ha ottenuto otto vittorie, sette come direttore tecnico e una come direttore d’orchestra Non solo Sayf. Per il giovane cantante è il primo Festival di Sanremo, ma c'è un genovese che è sato protagonista all'Ariston per la 36esima volta consecutiva. Stiamo parlando di Massimo Morini, amatissimo frontman della band dei Buio Pesto, ma anche direttore di orchestra che, per l'edizione 2026 è direttore audio di sala di Patty Pravo, in gara con ‘Opera’. Ha debuttato nel 1991 come direttore tecnico e nel 1995 come direttore d’orchestra, stabilendo, in entrambi i casi, il record di più giovane di sempre. Come direttore tecnico ha invece ottenuto sette vittorie con Luca Barbarossa (1992), Alexia (2003), Marco Masini (2004), Tony Maiello (2010), Roberto Vecchioni (2011), Emma (2012),e Diodato (2020). 🔗 Leggi su Genovatoday.it

