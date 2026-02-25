sanremo 2026 il programma della seconda serata

Chi conduce. Dopo il debutto di ieri, prosegue il Festival di Sanremo 2026. Questa sera, in diretta su Rai 1 dal Teatro Ariston, il conduttore e direttore artistico Carlo Conti conduce il secondo appuntamento della 76° edizione della kermesse canora, nonché la quinta con lui al comando. Al suo fianco, come ogni sera, Laura Pausini e, alla seconda, Achille Lauro, Lillo, Pilar Fogliati e Gianluca Gazzoli per la sezione Nuove Proposte. I 15 Big in gara. Per quanto riguarda la gara, che porterà sabato all’elezione del vincitore del Festival, tornano ad esibirsi 15 dei 30 Big che ieri hanno presentato le loro canzoni. Sono: Bambole di Pezza. Chiello. Dargen D’Amico. Ditonellapiaga. Elettra Lamborghini. Enrico Nigiotti. Ermal Meta. Fedez & Masini. Fulminacci. J-Ax. LDA & Aka7even. Levante. Nayt. Patty Pravo. Tommaso Paradiso. Le canzoni vengono votate dal pubblico attraverso il Televoto e dalla Giuria delle Radio, ciascuno con un peso pari al 50%. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

