Quindici artisti in gara e due co-conduttori attesissimi, Achille Lauro e Pilar Fogliati. In seconda serata s ene vedono di belli +++dropcap La seconda serata di Sanremo 2026 comincia con la musica dei semi-finalisti di Sanremo Giovani: Blind, El Ma & Soniko, Angelica Bove, Nicolò Filippucci, Mazzariello. Ad accoglierli con il padrone di casa Carlo Conti e la sua controparte Laura Pausini anche Ginaluca Gazzoli, che ha presentato le serate delle selezioni. E dopo la sfida Nicolò Filippucci e Angelica Bove si sono aggiudicati come semifinalisti l'esibizione in terza serata. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Sanremo 2026, i beauty look in seconda serata

Le nostre pagelle dei look beauty della prima serata di Sanremo 2026Come sono i look beauty della prima serata di Sanremo 2026? Abbiamo analizzato con cura i 30 big in gara sul palco dell’Ariston e abbiamo votato i lor...

Sanremo 2026, diretta seconda serataRai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità gravissim...

Temi più discussi: I beauty look sull’Eni Carpet di Sanremo 2026, il cat-eye magnetico di Ditonellapiaga e non solo; Da Levante a Ditonellapiaga, i beauty look sul Green Carpet di Sanremo; Sanremo 2026, un Festival pieno di bellezza; Patty Pravo sul palco dell'Ariston con un contouring atomico.

Sanremo 2026, un Festival pieno di bellezzaSanremo 2026 è palcoscenico di bellezza. Sia delle protagoniste, sia con una serie di attivazioni beauty nella cittadina ligure. Tra glassbox, pop up, ville aperte al pubblico ... iodonna.it

Patty Pravo durante la seconda serata di Sanremo 2026 si veste di velluto rosso e stupisce con un dettaglioPatty Pravo è una xx per seconda serata di Sanremo 2026. La cantante celebra quest'anno i 60 anni di carriera e si presenta al Festival con il brano Opera ... vogue.it

Maxi eyeliner e rossetto rosso per un effetto che diventa twinning (beauty) look di Lana del Rey. A un giorno dalla sua prima esibizione a Sanremo 2026 Ditonellapiaga in questo Beauty Secrets ci racconta perché “go big or go home” x.com

Un beauty look che non segue le mode, ma che racconta un’identità forte quello sfoggiato da Ditonellapiaga a Sanremo 2026 - facebook.com facebook