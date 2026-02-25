. Quali sono gli abiti (vestiti) di Gianluca Gazzoli per la seconda serata del Festival di Sanremo 2026? Per la 76esima edizione della kermesse canora il co-conduttore di questa serata ha deciso di puntare su un look ben preciso. Di seguito gli abiti indossati nel corso della seconda serata del Festival di Sanremo 2026 dal conduttore: IN AGGIORNAMENTO. Lo stilista degli abiti di Gianluca Gazzoli. Qual è lo stilista di Gianluca Gazzoli per il Festival di Sanremo 2026? Al momento non abbiamo informazioni precise sugli abiti scelti per il Festival dal co-conduttore al fianco di Carlo Conti e Laura Pausini. Streaming e tv. Abbiamo visto gli abiti di Gianluca Gazzoli per la seconda serata del Festival di Sanremo 2026, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Sanremo 2026, gli abiti di Gianluca Gazzoli per la seconda serata del Festival: look, stilista

Leggi anche:

Sanremo 2026, gli abiti di Lillo per la seconda serata del Festival: look, stilista

Sanremo 2026, gli abiti di Laura Pausini per la seconda serata del Festival: look, stilista

Temi più discussi: Sanremo 2026, le pagelle agli abiti e ai look della prima serata. FOTO; Festival di Sanremo 2026: come vestiranno i cantanti? Abbiamo intervistato tutti gli stylist degli artisti in gara: ecco tutte le anteprime in esclusiva; Pagelle Sanremo 2026 di look e abiti della prima serata; Tutti i look di Sanremo 2026, serata per serata: scopri chi ha indossato cosa e vota il tuo preferito.

I vestiti di Laura Pausini a Sanremo 2026: gli abiti Armani indossati per la prima serataScopri chi veste Laura Pausini a Sanremo 2026: tutti gli abiti, gli outfit indossati dalla co-conduttrice, scarpe, gioielli, vestiti indossati all'Ariston. gazzetta.it

ABITI SANREMO 2026 1ª SERATA: STILISTI, VESTITI CANTANTI/ Nigiotti e Fedez black, bianco per Serena BrancaleAbiti Sanremo 2026, vestiti, look e stilisti cantanti, prima serata Festival: Fedez black, bianco per Serena Brancale, Levante in Armani ... ilsussidiario.net

Gianluca Gazzoli “padrino” delle Nuove Proposte sale sul palco dell’Ariston. “Con Sanremo corono un sogno, conserverò per sempre il pass e porterò con me questa esperienza”. Guarda il video completo su RaiNews.it - facebook.com facebook

I Big di #Sanremo2026 parteciperanno alle due durate di #SanremoTop: 15 cantanti il 7 marzo e gli altri 15 cantanti il 14 marzo. Nel programma ci saranno anche Nino Frassica, Nicola Savino, Gianluca Gazzoli, la squadra di #PrimaFestival x.com