Sanremo 2026 Gianluca Gazzoli chi è | sul palco con le Nuove Proposte

Gianluca Gazzoli è il volto che ha condotto Sanremo Giovani e che stasera, mercoledì 25 febbraio, accompagnerà i quattro artisti in gara tra le 'Nuove Proposte' a Sanremo 2026. Dalla passione per lo sport, al libro sulla rivincita degli 'underdog' fino alla malattia: chi è il conduttore radiofonico. Classe 1988, Gianluca Gazzoli è nato a Vigevano e cresciuto a Cologno Monzese. Dopo gli inizi nei villaggi turistici, Gazzoli ha collezionato diverse esperienze in radio e tv, da Radio Number One a Radio2, da 'The Voice' a 'Quelli che il calcio'. Nel 2017, nella terza delle edizioni guidata da Carlo Conti, ha condotto la diretta del Festival di Sanremo su Radio2 con Andrea Delogu e Gianfranco Monti.

