Sanremo 2026 Elettra Lamborghini mette in imbarazzo la conduttrice Rai | Tu e Can Yaman…

Elettra Lamborghini ‘fuori controllo’ al Festival di Sanremo. La cantante si è esibita nella prima serata sul palco del Teatro Ariston con il brano Voilà, raccogliendo buoni giudizi. Ma a far parlare in queste ore non è stata soltanto la sua performance. Come da tradizione, subito dopo l’esibizione i Big raggiungono gli studi di Rai Radio2, allestiti all’interno dell’Ariston, per raccontare a caldo le emozioni della serata. Ed è proprio lì che la situazione è diventata decisamente più movimentata. Leggi anche: “È da denuncia”. Sanremo 2026, Selvaggia Lucarelli: il commento su cantante e canzone in gara Sanremo 2026, Elettra Lamborghini mette in imbarazzo la conduttrice Rai. L’intervista è iniziata in maniera tranquilla. Elettra Lamborghini ha ricordato la sua precedente esperienza sanremese: “Quell’anno in gara c’eravamo io, Enrico Nigiotti, Levante e Marco Masini, e incredibilmente ci siamo ritrovati di nuovo tutti insieme anche quest’anno”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

