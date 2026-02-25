Sanremo 2026 ecco l’inaspettata top 5 della prima serata

Sanremo 2026 ha visto emergere una top 5 inaspettata dopo la prima serata, a causa delle preferenze espresse dalla giuria della Sala Stampa Web Radio e Tv “Lucio Dalla”. La classifica sorprende perché alcuni artisti meno quotati sono entrati tra i primi. Durante la serata, le esibizioni hanno diviso il pubblico e portato a una graduatoria che nessuno si aspettava. La prossima fase del festival si avvicina e promette ulteriori sorprese.

Si è da poco chiusa la prima serata del Festival di Sanremo, con il verdetto della giuria della Sala Stampa Web Radio e Tv “Lucio Dalla ” che ha elaborato la classifica dalla quale è stata annunciata la top 5. Sanremo 2026, la top 5 della prima serata. Dopo le esibizioni dei trenta big in gara, che si sono alternati sul palco del Teatro Ariston nel corso delle cinque ore, Carlo Conti insieme a Laura Pausini e Can Yaman ha diramato i nomi dei cinque artisti che hanno conquistato le posizioni più alte della classifica. La Sala Stampa Web e Tv, composta da rappresentanti dei media accreditati al Festival (carta stampata, televisioni e web ha stilato la graduatoria, della quale sono state rivelati al pubblico i cinque brani in “ordine randomico”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Sanremo 2026, ecco la top 5 della prima serata: i più votati da stampa, tv e webCarlo Conti ha annunciato la top 5 dei più votati nella prima serata di Sanremo 2026, risultato dovuto alle preferenze di stampa, tv e pubblico online.

Sanremo 2026, ecco la top 5 della prima serata: chi sono i più votati da stampa, tv e webCarlo Conti ha annunciato i risultati della prima serata di Sanremo 2026, dove i voti di stampa, tv e web hanno determinato la top 5 dei preferiti.

Sanremo 2026, ecco tutti i duetti: da Morgan a Belen per la serata delle cover

Temi più discussi: Festival di Sanremo, ecco il suo impatto economico; Sanremo 2026, l’ordine di uscita dei cantanti nella prima serata; Sanremo 2026, tutti i manager e i promoter di Big e ospiti: ecco chi vince; Sanremo 2026: ecco l’ordine di uscita della prima serata.

Sanremo 2026 prima serata: ecco la compilation di tutte le canzoni in garaHighlights con tutti i brani. La Top 5 degli artisti, in ordine casuale: Arisa, Fulminacci, Brancale, Ditonellapiaga, Fedez&Masini ... rainews.it

La scaletta della seconda serata di Sanremo 2026: cantanti, orari e conduttori di staseraLa scaletta di Sanremo 2026. Stasera la seconda serata del Festival: ecco ordine d'uscita dei cantanti, orari, conduttori e ospiti. Si inizia alle 20.40 e si finisce intorno all'1.25 ... corriere.it

“Cosa farò dopo ogni serata” Sanremo, la confessione inaspettata di Carlo Conti svela il dietro le quinte dell’Ariston >> https://buff.ly/5Ndknxy - facebook.com facebook

76° Festival di Sanremo - Al Bar Santissimo arriva Sayf. Il regalo inaspettato di una fan [Foto e video] x.com