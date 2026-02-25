Sanremo 2026 e l' abbraccio dei due Sandokan | Kabir Bedi e Can Yaman uniscono due epoche

Cinquant'anni dopo la storica serie di Sergio Sollima, Sandokan torna protagonista grazie all'abbraccio tra chi lo ha reso immortale e chi lo ha riportato sullo schermo. Sul palco dell'Ariston è andato in scena l'incontro simbolico tra Kabir Bedi e Can Yaman, i Sandokan di ieri e di oggi. Un omaggio carico di memoria, rispetto e passaggio di testimone per uno dei miti più duraturi della TV. L'ingresso di Kabir Bedi sul palco dell'Ariston, accompagnato dalla celebre sigla degli Oliver Onions, non è stato soltanto un cameo nostalgico, ma un vero rito di passaggio televisivo. A mezzo secolo dalla messa in onda della leggendaria serie diretta da Sergio Sollima, tratta dai romanzi di Emilio Salgari, Sandokan torna a essere centro del racconto popolare italiano, questa volta non come avventuriero ribelle, ma come simbolo culturale condiviso. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Cinquant'anni fa non avrei mai immaginato di essere qui per festeggiare i 50 anni di Sandokan, grazie per aver reso leggendario il mio Sandokan". Con queste parole Kabir Bedi, accolto da un applauso caloroso, si è presentato sul palco dell’Ariston. La sua p - facebook.com facebook

Non stiamo piangendo, ci sono solo entrati Can Yaman e Kabir Bedi negli occhi #LuxVide #Fremantle #Sandokan #Festival #Sanremo2026 x.com