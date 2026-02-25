Sanremo 2026 Ditonellapiaga | Miss Italia? Il mio spirito è ironico non tutti lo sono

Ecco cosa ha raccontato Ditonellapiaga nella conferenza stampa al Festival di Sanremo 2026 dove partecipa con il brano Che fastidio!. Ditonellapiaga, nella conferenza stampa al Festival di Sanremo 2026, dove partecipa con il brano Che fastidio!, parla dell’emozione di essere stata la prima ad esibirsi: « Ero meno tesa in questo modo, se avessi dovuto attendere più ore sarebbe aumentata l’ansia, oltre al fatto che è un privilegio essere stata quella che ha rotto il ghiaccio e perché è un momento di grande visibilità che mi è stato concesso. Ero più tranquilla delle prove generali con i giornalisti in sala. La canzone la dedico a chi si sente fuori posto, l’ho scritto in un periodo di crisi in cui sentivo di non aderire a dei canoni. L’identità vince su tutto. Non cambiamo per piacere a più persone.» La sala stampa, TV e web l’ha premiata inserendola nella top 5: «Il risultato lo dedico al mio team di circa trenta persone, dalla coreografia agli arrangiatori. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

Sanremo 2026 Ditonellapiaga dopo le prove (Che fastidio)

Sanremo 2026, Miss Italia si arrabbia con Ditonellapiaga: «Un suo brano lede la dignità delle ragazze». Ma spuntano i commenti dell’account del concorsoL'artista in un punto stampa con i giornalisti replica al concorso di bellezza: «Mi sembra assurdo parlare di un testo che non è uscito» ... open.online

Sanremo 2026, Miss Italia contro Ditonellapiaga: Brano lesivo della dignità. Lei replica: Disperate? Parlo di mePolemica a Sanremo 2026: Miss Italia annuncia azioni legali contro Ditonellapiaga per il brano Miss Italia, ritenuto lesivo della dignità delle concorrenti. La cantante replica: Parlo di me, nessun ... gay.it