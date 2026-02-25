Sanremo 2026 Ditonellapiaga ha già vinto con il cateye più bello del Festival

Ditonellapiaga ha attirato l’attenzione con il suo eyeliner deciso e il rossetto rosso, attirando sguardi durante l’esibizione di Che Fastidio! a Sanremo 2026. La cantante ha scelto un look retrò, con capelli voluminosi e uno stile che richiama le atmosfere di Lana Del Rey. La sua scelta estetica ha fatto parlare, mentre il pubblico ha osservato i dettagli del suo trucco creativo. La performance ha lasciato un segno tra gli spettatori presenti in sala.

Ditonellapiaga, il beauty look più wow della prima serata del Festival Arriva sul palco con la sua cascata di capelli castano scuri con cofana alla Priscilla Presley (adoriamo!) e ilrossetto rosso pompiere evidente e preciso dettagli beauty d'ispirazione 50s e 60s, glamour e ricercati allo stesso tempo. Un beauty look pop ed elegante (così come il suo outfit), per la sua quarta esperienza all'Ariston. A curare le sue acconciature è l'hairstylist Danilo Spacca, da tempo a fianco dell'artista, mentre del make-up si occupa Daniele Peluso che punta su una glowing skin naturale e luminosa, in linea con i trend attuali che privilegiano basi fresche e poco coprenti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

“Che fastidio!” di Ditonellapiaga a Sanremo 2026: significato, temi e perché è la canzone più “tagliente” del FestivalDitonellapiaga ha portato a Sanremo 2026 il brano “Che fastidio!”, perché vuole parlare delle piccole e grandi irritazioni di tutti i giorni.

Sanremo 2026 Ditonellapiaga dopo le prove (Che fastidio)

