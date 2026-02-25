Sanremo 2026 come si forma la classifica | nuovo sistema di voto il 25 e 26 febbraio Cosa cambia

Roma, 25 febbraio 2026 – La gara di Sanremo 2026 entra nel vivo. Alla fine della prima serata, in cui hanno votato esclusivamente i giornalisti della Sala Stampa, a emergere nella top 5 provvisoria sono stati Arisa, Fulminacci, Serena Brancale, Ditonellapiaga e la coppia Fedez-Masini. I più votati, certo, ma in ordine sparso. Questa seconda serata Carlo Conti e Laura Pausini – affiancati per l’occasione dai co-conduttori Pilar Fogliati, Achille Lauro e Lillo Petrolo – riportano sul palco dell’Ariston metà dei Campioni in gara. Gli altri 15 si esibiranno domani, giovedì 26 febbraio, nella terza serata del Festival, quando sarà la top model Irina Shayk ad affiancare Conti. Auditel, ieri 2,6 milioni di persone in meno davanti alla tv rispetto a Sanremo 2025 Importante: oggi e domani il sistema di voto cambia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Sanremo 2026, la classifica provvisoria della prima serata di martedì 24 febbraio: il voto della Sala StampaSanremo 2026 ha visto la prima serata con il voto della Sala Stampa, che ha determinato una classifica provvisoria.

Pennarelli alla mano e un foglio bianco per dare forma al suo debutto. Samurai Jay arriva a Sanremo 2026 con un brano che mescola radici napoletane e vibrazioni internazionali. Ospite di Fanpage nel format "Disegna la canzone", il rapper ha illustrato la ge - facebook.com facebook

Esiste un #Sanremo oltre il palco: quello che prende forma lontano dai riflettori, grazie a professionisti che lavorano dietro le quinte affinché tutto sia davvero "buona la prima". Anche quest’anno, tra questi, c’è il nostro Service Manager Daniele Roland. #S x.com