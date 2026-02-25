SANREMO 2026 | CLASSIFICA PROVVISORIA DOPO LA PRIMA SERATA DEL FESTIVAL

La giuria composta da stampa, televisione e web ha deciso i primi risultati del Festival di Sanremo 2026, dopo aver ascoltato tutte le esibizioni dei Big. La decisione si basa esclusivamente sulle valutazioni di questa commissione, che ha assegnato i primi punteggi in modo immediato. La serata ha visto molte performance intense, e i voti ufficiali stanno già circolando tra gli addetti ai lavori. La classifica provvisoria apre il dibattito tra gli spettatori.

La prima serata del Festival di Sanremo 2026 ha visto l’esibizione di tutti i Big. Ha votato solo l a giuria sala stampa, tv e web. Ecco il responso. Ecco la top 5 della prima serata per sala stampa, tv e web. Arisa con “Magica Favola”, Fulminacci con “Stupida Sfortuna”, Serena Brancale con “Qui con me”, Ditonellapiaga con “Che Fastidio!” e Fedez e Masini con “Male Necessario” sono le prime cinque canzoni della classifica provvisoria della prima serata in cui ha votato solo la Sala Stampa, Tv e Web. Carlo Conti ha svelato le prime cinque canzoni in testa alla classifica, indicandole in ordine casuale, senza mostrare la posizione di ognuna. 🔗 Leggi su Bubinoblog

