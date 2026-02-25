Sanremo 2026 | Clamorosa gaffe della Rai terribile figuraccia in diretta

Durante la trasmissione di Sanremo 2026, un errore di battitura ha causato una figuraccia in diretta. La Rai ha scritto male una parola di dieci lettere, suscitando stupore tra il pubblico. Il problema si è verificato mentre si presentava un ospite importante, creando imbarazzo tra i presenti. Il malinteso ha attirato l’attenzione sui social, dove molti hanno commentato l’accaduto. La scena rimarrà certamente impressa tra gli spettatori.

Incredibile ma vero: la Rai non riesce a scrivere correttamente una parola di 10 lettere in diretta su Rai 1. Milioni di italiani increduli. Qualcuno deve rispondere di questo. Sanremo 2026 inizia. e la Rai si mangia già una gaffe da manuale. Una svista che milioni di italiani hanno visto in diretta e che è diventata virale in pochi secondi. Ecco cosa è successo. Sul palco dell’Ariston, nella prima serata del Festival, è stata ospitata Gianna Pratesi, una donna di 105 anni. Testimone diretta del 2 giugno 1946, il giorno in cui l’Italia votò per la Repubblica e le donne ottennero per la prima volta il diritto di voto. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

Gaffe Rai a Sanremo 2026 mentre parla Gianna Pratesi, errore con "Repupplica" diventa viraleDurante l'omaggio a Gianna Pratesi a Sanremo 2026, il ledwall mostra per errore la parola

Terribile gaffe Rai alle Olimpiadi, la telecamera riprende Mattarella e scoppia il casoLa cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali 2026 a Milano e Cortina si è trasformata in un caso.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Milano-Cortina, clamorosa gaffe in diretta della Rai. Nel bob a quattro il fuorionda: Evitiamo l'equipaggio 21 che è israeliano; Lorena Bianchetti, il lapsus imbarazzante durante 'A sua immagine': cosa ha combinato; ATP Delray Beach 2026, l’incredibile gaffe della giornalista con Korda: Hai fatto sesso con Cobolli? - VIDEO; Milano-Cortina, nuova bufera sulla Rai: la gaffe in diretta. Il video del fuorionda prima della gara di bob a quattro.

Gianna Pratesi sul palco del Festival di Sanremo 2026 e l’incredibile errore grafico della serataIl tributo a Gianna Pratesi, 105 anni e testimone del primo voto femminile, diventa virale per un imprevisto tecnico durante la prima serata del Festival di Sanremo 2026. Ecco cosa è accaduto. notizie.it

Sanremo 2026 inizia con una figuraccia, gaffe tremenda: ‘sporcato’ il momento con Gianna PratesiClamorosa gaffe della Rai, la prima puntata del Festival di Sanremo inizia con una svista macroscopica: cosa è successo ... gossipetv.com

Sanremo 2026, questa volta la RAI l'ha fatta davvero grossa: la clamorosa gaffe è apparsa sullo schermo proprio mentre parlava Gianna Pratesi - facebook.com facebook

10 casi clamorosi di canzoni rifiutate da #Sanremo x.com