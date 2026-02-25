Sanremo 2026 Chiello | Senza Morgan mia scelta mancato feeling

Da lapresse.it 25 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

“Il dietrofront di Morgan nel duetto? Di questa cosa ha parlato solo lui, io lo stimo come artista, non ho dubbi su questo. Abbiamo fatto un po’ di prove e non ci siamo trovati, quindi ho deciso di non portarlo. Non sarà presente”. Così Chiello in conferenza stampa all’Ariston tornando sul duetto saltato con l’ex frontman dei Blu Vertigo. “Se è stata una mia decisione? È quello che ho detto – ha chiarito – Morgan dice il contrario? Non voglio fare polemiche come i fidanzati che si incolpano a vicenda su chi ha lasciato chi”. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

sanremo 2026 chiello senza morgan mia scelta mancato feeling
© Lapresse.it - Sanremo 2026, Chiello: "Senza Morgan mia scelta, mancato feeling"

Leggi anche:
Chiello racconta il suo brano Ti penso sempre, in gara a Sanremo 2026, il suo nuovo album Agonia e la scelta di duettare con Morgan
Perché Morgan non sarà a Sanremo 2026 con Chiello

Sanremo, Chiello: «Senza Morgan mia scelta, mancato feeling»

Video Sanremo, Chiello: «Senza Morgan mia scelta, mancato feeling»

Temi più discussi: Sanremo 2026, Chiello con Ti penso sempre. Il testo della canzone; Morgan non sarà sul palco a Sanremo perché il confronto con Chiello lo penalizzava; Chiello a Sanremo con le mie luci e le mie ombre; Chiello a Sanremo 2026 con Ti penso sempre: testo e significato.

sanremo 2026 chiello senzaChiello verso Sanremo racconta la rinascita dopo il buio interioreChi è Chiello e perché il suo Sanremo 2026 pesa più di un esordio Il cantautore lucano Chiello, nome d’arte di Rocco Mondello, 26 anni, debutta in ga ... assodigitale.it

sanremo 2026 chiello senzaChiello a Sanremo 2026: «Mi guardavo allo specchio e soffrivo. Oggi mi sento in equilibrio». Dal numero 13 tatuato alla rinascita dopo la clinicaIl cantautore al Festival di Sanremo con Ti penso sempre, nuovo importante step nella sua vita in continua evoluzione: «Ho passato anni a non riconoscermi, mi guardavo allo specchio e soffrivo. Oggi, ... vanityfair.it