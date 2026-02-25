“Il dietrofront di Morgan nel duetto? Di questa cosa ha parlato solo lui, io lo stimo come artista, non ho dubbi su questo. Abbiamo fatto un po’ di prove e non ci siamo trovati, quindi ho deciso di non portarlo. Non sarà presente”. Così Chiello in conferenza stampa all’Ariston tornando sul duetto saltato con l’ex frontman dei Blu Vertigo. “Se è stata una mia decisione? È quello che ho detto – ha chiarito – Morgan dice il contrario? Non voglio fare polemiche come i fidanzati che si incolpano a vicenda su chi ha lasciato chi”. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sanremo 2026, Chiello: "Senza Morgan mia scelta, mancato feeling"

