Sanremo 2026 chi non ha retto la pressione della prima sera | da Paradiso a Elettra

Tre minuti e via, avanti il prossimo. Il Festival di Sanremo è storicamente un tritacarne per artisti, la prima serata del 2026, con trenta concorrenti, le già risibili soglie d'attenzione di oggi e i ritmi da catena di montaggio fordista di Carlo Conti, che non ha fatto neanche cantare la co-conduttrice Laura Pausini, contribuiscono al massacro. Ci si gioca, davvero, tutto in pochi secondi, la pressione dell'Ariston è altissima e la reazione a questa, almeno all'inizio, può incidere sul giudizio, a maggior ragione di fronte a una sala stampa (ieri ha votato solo lei) in cui i giornalisti avevano già sentito i brani e, giocoforza, hanno votato le esibizioni. Ok, quindi, capiamoci qualcosa. Viene da sé, o forse no, che chi si è giocato meglio le proprie carte, perlomeno con più scioltezza, sono i veterani, che hanno una grande confidenza con la telecamera e il palco.

Elettra Lamborghini a Sanremo 2026, imprevisto prima della sfilataElettra Lamborghini ha causato scompiglio prima della sfilata a Sanremo 2026, quando si è presentata con un vestito sfilacciato e senza accessories, sorprendendo il pubblico presente.

Ilia Malinin non ha retto la pressioneIlia Malinin ha ammesso di non aver resistito alla pressione durante la gara.

Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia i duetti della serata cover

Sanremo 2026, Tredici Pietro chi è: gli esordi e il rapporto con papà Gianni Morandi
Il titolo del brano che l'artista porterà sul palco del Teatro Ariston è 'Uomo che cade'

Chi è Enrico Nigiotti: compagna, figli, vita privata/ Con Ogni volta che non so volare a Sanremo 2026
Enrico Nigiotti è legato ormai da qualche anno alla compagna Giulia Diana, i due hanno due gemelli nato nel 2023, Maso e Duccio

Sanremo: Conti, sono dispiaciuto per la retromarcia di Pucci
"E' stata una scelta autonoma. Ho pensato a lui perché riempie i teatri", spiega il direttore artistico del festival