Sanremo 2026 chi è Pilar Fogliati co-conduttrice mercoledì 25 febbraio apparsa negli Epstein Files | Brividi

Pilar Fogliati è tra le protagoniste della seconda serata del Festival di Sanremo 2026. L’attrice salirà sul palco dell’Ariston mercoledì 25 febbraio in qualità di co-conduttrice, nella stessa serata che vede la presenza di Achille Lauro e Lillo. Per lei si tratta di un ritorno al Festival dopo la partecipazione dello scorso anno per promuovere il film FolleMente di Paolo Genovese. Negli ultimi mesi il nome dell’attrice è comparso negli Epstein Files, citato in un messaggio attribuito a Eduardo Teodorani. “Ho avuto i brividi quando ho letto la notizia, preferirei non parlarne”, la reazione di Pilar Fogliati. Pilar Fogliati età e origini Che fiction ha fatto oltre Cuori La vita privata di Pilar Fogliati Il nome negli Epstein Files Pilar Fogliati età e origini Nata ad Alessandria, Pilar Fogliati ha origini romane e ha 33 anni. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Leggi anche:

Pilar Fogliati co-conduttrice di Conti a Sanremo 2026 con Achille Lauro e Lillo nella serata del 25 febbraio

Sanremo 2026, Conti: “Pilar Fogliati co-conduttrice della seconda serata”

Temi più discussi: Chi è Nayt, per la prima volta a Sanremo 2026 con la canzone Prima che; Sanremo 2026, chi veste chi? Le anticipazioni sui look: Laura Pausini omaggia Giorgio Armani, Mara Sattei in Westwood e Fedez in Jil Sander; Sanremo parla (e canta) romano: conduttori, cantanti e ospiti dalla Capitale all'Ariston; Sanremo 2026, tutti i manager e i promoter di Big e ospiti: ecco chi vince.

Mazzariello a Sanremo 2026 tra musica e colazioni salate: chi è il talento delle Nuove ProposteEcco tutto quello che c'è da sapere su Mazzariello a Sanremo 2026: il debutto all'Ariston con Manifestazione d'amore, la storia del cantautore e le anticipazioni sul nuovo EP Grandi Successi. cosmopolitan.com

Nuove Proposte Sanremo 2026, chi sono i 4 cantanti in gara e qual è il regolamentoLeggi su Sky TG24 l'articolo Nuove Proposte Sanremo 2026, chi sono i 4 cantanti in gara e qual è il regolamento ... tg24.sky.it

Questa sera sul palco dell’Ariston è la volta di tre nuovi co-conduttori, Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo Petrolo. E questa mattina si sono presentati in conferenza stampa o ognuno con il proprio look e il proprio stile. Achille Lauro, da sempre molto attento alla - facebook.com facebook

Pilar Fogliati conferma la relazione con il fidanzato Paratici: «Fabio a Sanremo Lui ha tanto da fare» x.com