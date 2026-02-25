Sanremo 2026 chi è Nicolò Filippucci | finalista tra le Nuove Proposte del Festival – Il video

Nicolò Filippucci conquista il posto in finale tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026 con il brano Laguna. Nella sfida diretta ha avuto la meglio su Blind, El Ma & Soniko, in gara con Nei miei DM. Giovedì 26 febbraio tornerà sul palco per contendersi il titolo con Angelica Bove, seconda finalista della categoria, che gareggia con il brano Mattone. Nato a Castiglione del Lago il 30 maggio 2006 e cresciuto a Corciano, nella provincia di Perugia, Filippucci ha iniziato a suonare la chitarra a sette anni, esordendo sul palco precocissimo all’età di nove anni nello spettacolo “Giungla”, con il coro dei bambini del Conservatorio Morlacchi di Perugia. 🔗 Leggi su Open.online

La giovane artista è finalista assieme a Nicolò Filippucci nella categoria delle Nuove Proposte

