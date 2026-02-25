Sanremo 2026 chi è l’ospite centenaria Gianna Pratesi | Votai Repubblica come tutta la mia famiglia

Gianna Pratesi, che il prossimo 16 marzo compirà 106 anni, accompagnata dai due figli, Alessandro e Marco, ha raccontato il giorno in cui votò per la prima volta: «Votai Repubblica, come tutta la mia famiglia. Eravamo sicuri noi in casa mia, tutti di sinistra». Quel diritto, conquistato con il referendum del 2 giugno 1946, segnò una svolta epocale, permettendo alle donne di partecipare per la prima volta a una consultazione nazionale e aprendo una nuova fase della vita politica italiana. La biografia di Gianna attraversa tutto il Novecento. Nata in una famiglia antifascista, visse gli anni della guerra con le difficoltà allora comuni a molte famiglie italiane. Suo padre, per sottrarsi alle persecuzioni del regime, si nascose nelle campagne della Val Graveglia, mentre un fratello sfuggì alla fucilazione in un periodo segnato da violenze e repressioni. Terminato il conflitto, la giovane Gianna perse entrambi i genitori, e scelse di emigrare in Scozia, dove rimase per due decenni. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Sanremo, Gianna Pratesi ospite a 105 anni: "Votai per la Repubblica, abbasso i fascisti"Gianna Pratesi ha partecipato a Sanremo a 105 anni, perché voleva condividere il suo entusiasmo per la musica e la storia italiana.

Sanremo 2026, Gianna Pratesi chi è: la centenaria ospite oggiGianna Pratesi, che oggi compie 100 anni, ha attirato l'attenzione durante la prima serata del Festival di Sanremo 2026.

