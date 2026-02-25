Sanremo 2026 chi è Lillo Petrolo co-conduttore mercoledì 25 febbraio | dal bullismo alla depressione

A Sanremo 2026 il co-conduttore di mercoledì 25 febbraio è Lillo Petrolo. Nella seconda serata del Festival, infatti, sul palco dell’Ariston, al fianco di Carlo Conti e Laura Pausini, tocca al comico, fumettista, attore e regista. Lillo ha fatto proprio dell’ironia un’ancora di salvezza, come raccontato in alcune interviste in cui ha parlato del fatto che da piccolo fosse stato vittima di bullismo o del problema della depressione. E sul caso-Pucci ha detto: “Io il Festival lo avrei fatto ma il web è feroce”. Sanremo 2026, Lillo Petrolo co-conduttore Lillo e il caso Pucci a Sanremo Chi è Lillo Petrolo Lillo, il bullismo e la depressione Sanremo 2026, Lillo Petrolo co-conduttore Dopo Can Yaman nella prima serata, il ruolo di co-conduttore nella seconda serata del Festival di Sanremo 2026 è di Lillo Petrolo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Leggi anche:

Sanremo 2026, Lillo Petrolo co-conduttore con Carlo Conti

Sanremo 2026, Lillo Petrolo co-conduttore: quanto potrebbe guadagnare

Temi più discussi: Sanremo 2026, chi veste chi? Le anticipazioni sui look: Laura Pausini omaggia Giorgio Armani, Mara Sattei in Westwood e Fedez in Jil Sander; Sanremo 2026, tutti i manager e i promoter di Big e ospiti: ecco chi vince; Scaletta Sanremo 2026, l'ordine di uscita e orari dei cantanti in gara nella prima serata; Quando inizia il Festival di Sanremo, chi sono i cantanti in gara, come funziona il voto: tutto quello che c'è da sapere, serata per serata.

Pilar Fogliati a Sanremo 2026, chi è il nuovo fidanzato Fabio ParaticiLa co-conduttrice del Festival poco tempo fa aveva svelato: «Da qualche mese sto uscendo con una persona che mi piace molto». Si tratta di Fabio Paratici, direttore sportivo della Fiorentina ... vanityfair.it

Pilar Fogliati a Sanremo 2026, chi è la co-conduttrice della seconda serataPilar Fogliati emozionata e gasata a poche ore dal debutto a Sanremo 2026. L'attrice sarà co-conduttrice della seconda serata del Festival, che va in scena ... lapresse.it

Questa sera sul palco dell’Ariston è la volta di tre nuovi co-conduttori, Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo Petrolo. E questa mattina si sono presentati in conferenza stampa o ognuno con il proprio look e il proprio stile. Achille Lauro, da sempre molto attento alla - facebook.com facebook

Quindici Big sul palco, le prime sfide tra le Nuove Proposte e una serata che mescola gara e spettacolo. Carlo Conti e Laura Pausini guidano il secondo appuntamento del Festival con Pilar Fogliati, Achille Lauro e Lillo Petrolo x.com