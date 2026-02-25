sanremo 2026 carlo conti dice la sua su morgan

Nel corso della conferenza stampa di ieri mattina, Carlo Conti ha risposto ad alcune domande in merito alla presenza (poi non confermata) di Morgan nella serata delle cover di Sanremo 2026. Il frontman dei Bluvertigo è imputato per stalking e diffamazione nei confronti della sua ex partner, la cantautrice Angelica Schiatti. Il direttore artistico del Festival ha dichiarato: «Ti ripeto quello che avevo detto per Emis Killa e Fedez: io non sono un giudice. Finché non c’è una sentenza definitiva, non posso dire all’artista di non venire sul palco se fa una cover musicalmente valida». E ha aggiunto: «Non è lavarsene le mani, anzi, siamo in un Paese democratico, io non posso dire a un cantante di non venire con qualcuno perché mi sta antipatico. Finché appunto non c’è una sentenza definitiva, mi sembra un po’ grave trasformare una scelta artistica puntando il dito per quello che uno fa nella vita. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia cantanti in gara

