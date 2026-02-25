Sanremo 2026 bufera sulle richeste da diva di Laura Pausini | set blindato e staff da 13 persone

Dietro il palco luccicante del Teatro Ariston, dove la 76ª edizione del Festival di Sanremo ha fatto brillare note e riflettori, si sono accese polemiche che poco hanno a che fare con la musica. Al centro della bufera mediatica c’è Laura Pausini, co-conduttrice accanto a Carlo Conti, protagonista di indiscrezioni che dipingono un ritratto controverso: quello di una star internazionale abituata a standard organizzativi elevati, forse troppo elevati per i canoni tradizionali della kermesse più popolare d’Italia. Secondo quanto riportato da Dagospia e ripreso da diverse fonti di settore, la presenza della cantante romagnola al Festival sarebbe stata accompagnata da una serie di richieste considerate da alcuni come tipiche di una diva hollywoodiana. “ È molto precisa “, commentano quelli che vogliono essere gentili. Ma la precisione, quando si trasforma in controllo totale dell’immagine, può diventare materia di discussione. 🔗 Leggi su Screenworld.it

