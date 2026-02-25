Sanremo 2026 | Bravi divide i giudici ora punta sul televoto

Michele Bravi, il cantante umbro originario di Città di Castello, si esibisce al Festival di Sanremo 2026 con la ballata Prima o poi, suscitando giudizi contrastanti tra i critici. La sua performance, elegante ma non sufficientemente incisiva, divide le giurie e il pubblico. La sfida per Bravi sarà conquistare il televoto popolare dopo un inizio in sordina. Al Teatro Ariston, Michele Bravi si presenta con la sua consueta eleganza vocale, ma il testo della canzone non convince tutti. La giuria di Today.it premia la sua interpretazione con un 7, apprezzando la vocalità impeccabile e la bellezza del pezzo, seppur non al livello delle sue opere più celebri come Il diario degli errori. Le critiche più aspre arrivano da alcuni giornalisti musicali, che assegnano voti insufficienti, criticando sia la canzone che la prestazione vocale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

