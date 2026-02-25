Sanremo 2026 | boom di ascolti 9,6 milioni in prima serata

Sanremo 2026 segna un ritorno in termini di ascolti, con 9,6 milioni di spettatori e un 58% di share nella prima serata. Questo dato, pur non raggiungendo i picchi delle ultime edizioni, rappresenta un significativo recupero rispetto agli anni precedenti. La serata d’esordio dell’anno scorso aveva registrato 12,6 milioni di spettatori con il 65,3% di share. Il risultato di ieri sera si posiziona al quarto posto tra i migliori risultati dal 1997, superando le edizioni del 2021 e del 2022 condotte da Amadeus. Solo le ultime tre edizioni e quella del 1997 con Mike Bongiorno hanno ottenuto risultati migliori in termini di share. Il Festival della Canzone Italiana, evento tradizionalmente seguito da un pubblico vasto e trasversale, continua a dimostrare la sua capacità di aggregare spettatori. La prima serata di Sanremo 2026, trasmessa dalle 21:15 all’1:20, ha una partecipazione significativa, pur non raggiungendo i picchi delle edizioni più recenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

