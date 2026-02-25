Sanremo 2026 bagno di folla per Francesca Lollobrigida prima dell' Ariston | E' bellissimo

Bagno di folla per Francesca Lollobrigida a Sanremo. Mentre si gode un gelato poco prima di fare il suo ingresso all’Ariston, dove la attende un momento di celebrazione dopo il successo delle Olimpiadi invernali, l’atleta doppia medaglia d’oro nel pattinaggio di velocità su ghiaccio si è goduta l’affetto dei passanti che l’hanno riconosciuta, chiedendole selfie e facendole i complimenti: “Se venti giorni fa avrei mai immaginato tutto questo? No, no. Però è una cosa bellissima”, risponde sorridendo a LaPresse. “Sono qui da sola – continua ancora in riferimento al piccolo figlio Tommaso – così mi godo la serata a pieno”. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

Green Carpet di Sanremo 2026, bagno di folla per gli artisti: fiori e sorrisi regalati ai fan fuori dall'AristonSanremo, 23 febbraio 2026 - Bagno di folla per i 30 Big del Festival di Sanremo 2026.

Da Milano-Cortina a Sanremo 2026: all'Ariston arrivano Arianna Fontana, Francesca Lollobrigida e Lisa VittozziAnche al Festival di Sanremo si parlerà delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, in attesa delle Paralimpiadi previste dal prossimo 6 marzo.

