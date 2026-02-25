Sanremo 2026 attesa per la conferenza stampa della seconda serata Con Conti e Pausini un trio d’eccezione

Da quotidiano.net 25 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
sanremo 2026 attesa per la conferenza stampa della seconda serata con conti e pausini un trio d8217eccezione
© Quotidiano.net - Sanremo 2026, attesa per la conferenza stampa della seconda serata. Con Conti e Pausini un trio d’eccezione

Dopo Can Yaman ad affiancare i conduttori ci saranno Pilar Fogliati, Achille Lauro e Lillo. Sul palco anche le campionesse olimpiche Dopo Can Yaman al fianco di Carlo Conti e Laura Pausini stasera vedremo Pilar Fogliati, Achille Lauro e Lillo. Si esibiscono quindici degli artisti in gara. Sul palco, in un'ideale staffetta con i Giochi di Milano Cortina, le campionesse Arianna Fontana, Francesca Lollobrigida e Lisa Vittozzi e i campioni paralimpici Giacomo Bertagnolli con la guida Andrea Ravelli a Giuliana Turra. In collegamento da piazza Colombo c'è Bresh. Sono stati 9 milioni e 600mila i telespettatori, con il 58% di share, che hanno seguito in media e in termini di total audience la prima serata del Festival di Sanremo. Nel debutto della scorsa edizione ci furono, sempre in media, 12 milioni e 600mila spettatori pari al 65,3% di share. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Leggi anche: Sanremo 2026, la conferenza della seconda serata in diretta con Carlo Conti, Laura Pausini, Lillo, Achille Lauro e Pilar Fogliati

Inizia oggi Sanremo 2026, la conferenza della prima serata in diretta con Carlo Conti, Laura Pausini e Can YamanCarlo Conti, Laura Pausini e Can Yaman annunciano l'apertura di Sanremo 2026 con una conferenza in diretta alle 12.

Sanremo 2026, gli artisti dopo l'incontro con Mattarella al Quirinale

Video Sanremo 2026, gli artisti dopo l'incontro con Mattarella al Quirinale

Temi più discussi: Sanremo 2026: via al Festival, città in festa tra busker, green carpet e attesa per Big e giovani; Sanremo 2026, tra folla e misure di sicurezza cresce l’attesa; Sanremo 2026, le pagelle della prima serata: attesa per Fedez-Masini, Serena Brancale e Tommaso Paradiso; Sanremo 2026, tutti i cantanti che partecipano al Festival per la prima volta. FOTO.

sanremo 2026 attesa perChi sono gli ospiti di Sanremo 2026 e in quale serata li vedremo. Subito Tiziano Ferro, attesa per Alica KeysNon solo co-conduttori e artisti in gara: il grande spettacolo del Festival può contare anche su ospiti italiani e internazionali. Ecco i nomi annunciati all’Ariston e cosa sappiamo sulla loro esibizi ... msn.com

sanremo 2026 attesa perSanremo 2026, la scaletta della prima serata: cantanti, ospiti e orariTutti i Big, i grandi ospiti e i co-conduttori protagonisti della prima serata del Festival di Sanremo 2026, in onda martedì 24 febbraio ... dilei.it