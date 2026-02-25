Sanremo 2026 attesa per la conferenza stampa della seconda serata Con Conti e Pausini un trio d’eccezione

Dopo Can Yaman ad affiancare i conduttori ci saranno Pilar Fogliati, Achille Lauro e Lillo. Sul palco anche le campionesse olimpiche Dopo Can Yaman al fianco di Carlo Conti e Laura Pausini stasera vedremo Pilar Fogliati, Achille Lauro e Lillo. Si esibiscono quindici degli artisti in gara. Sul palco, in un'ideale staffetta con i Giochi di Milano Cortina, le campionesse Arianna Fontana, Francesca Lollobrigida e Lisa Vittozzi e i campioni paralimpici Giacomo Bertagnolli con la guida Andrea Ravelli a Giuliana Turra. In collegamento da piazza Colombo c'è Bresh. Sono stati 9 milioni e 600mila i telespettatori, con il 58% di share, che hanno seguito in media e in termini di total audience la prima serata del Festival di Sanremo. Nel debutto della scorsa edizione ci furono, sempre in media, 12 milioni e 600mila spettatori pari al 65,3% di share. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Leggi anche: Sanremo 2026, la conferenza della seconda serata in diretta con Carlo Conti, Laura Pausini, Lillo, Achille Lauro e Pilar Fogliati

Inizia oggi Sanremo 2026, la conferenza della prima serata in diretta con Carlo Conti, Laura Pausini e Can YamanCarlo Conti, Laura Pausini e Can Yaman annunciano l'apertura di Sanremo 2026 con una conferenza in diretta alle 12.

Sanremo 2026, gli artisti dopo l'incontro con Mattarella al Quirinale

Temi più discussi: Sanremo 2026: via al Festival, città in festa tra busker, green carpet e attesa per Big e giovani; Sanremo 2026, tra folla e misure di sicurezza cresce l’attesa; Sanremo 2026, le pagelle della prima serata: attesa per Fedez-Masini, Serena Brancale e Tommaso Paradiso; Sanremo 2026, tutti i cantanti che partecipano al Festival per la prima volta. FOTO.

Chi sono gli ospiti di Sanremo 2026 e in quale serata li vedremo. Subito Tiziano Ferro, attesa per Alica KeysNon solo co-conduttori e artisti in gara: il grande spettacolo del Festival può contare anche su ospiti italiani e internazionali. Ecco i nomi annunciati all’Ariston e cosa sappiamo sulla loro esibizi ... msn.com

Sanremo 2026, la scaletta della prima serata: cantanti, ospiti e orariTutti i Big, i grandi ospiti e i co-conduttori protagonisti della prima serata del Festival di Sanremo 2026, in onda martedì 24 febbraio ... dilei.it

Fedez & Masini, la coppia più attesa di questo Sanremo ha emozionato l’Ariston con “Male necessario”. “Se è vero che siamo solo di passaggio, il vero obiettivo non può essere la meta ma imparare a godersi il viaggio” #sanremo2026 - facebook.com facebook

L'attesa è finita, comincia il Festival di Sanremo! x.com