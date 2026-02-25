Sanremo 2026 Angelica Bove con ‘Mattone’ | chi è l’artista delle Nuove Proposte

(Adnkronos) – Angelica Bove è in gara al Festival di Sanremo 2026 nella categoria delle Nuove Proposte e questa sera, mercoledì 25 febbraio, si esibirà con il brano 'Mattone'. Romana, classe 2003, Angelica Bove è considerata tra le giovani promesse della scena pop italiana. La sua storia musicale inizia da piccolina: canta da sola, nella vasca da bagno, poi comincia a farsi notare pubblicando cover su TikTok. La sua voce particolare e graffiante attira l’attenzione dei social. A 19 anni partecipa ai casting di X Factor Italia e conquista subito giudici e spettatori. Entra nella squadra di Ambra Angiolini che la sositene in tutto il suo percorso. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche:

Sanremo, Angelica Bove tra le Nuove Proposte: la canzone ‘Mattone’ stupisce

Angelica Bove si racconta prima della gara tra le Nuove Proposte a Sanremo 2026 con il brano Mattone. E ci presenta il nuovo album Tana

Sarà Sanremo 2025 - Angelica Bove - Mattone

Temi più discussi: Chi è Angelica Bove, da X Factor a Sanremo 2026 nella Nuove Proposte. FOTO; Sanremo, Angelica Bove intona 'Hallelujah' in sala stampa - Video; Angelica Bove: dall’Hallelujah nella vasca da bagno a Sanremo 2026; Sanremo, Angelica Bove: Volevo parlare di me e della mia storia.

Sanremo 2026, Angelica Bove con Mattone: testo e significato della canzoneMattone è un testo che esplora la fragilità e la resilienza emotiva. Angelica Bove racconta la difficoltà di costruire relazioni autentiche quando il peso delle esperienze personali è ingombrante. tg24.sky.it

Angelica Bove vs Mazzariello, Sanremo Giovani 2026: chi è finalista?/ Il pronostico premia l’ex di X FactorSanremo Giovani 2026, Angelica Bove sfida Mazzariello nella semifinale di oggi 25 febbraio: chi può vincere secondo il pronostico ... ilsussidiario.net

Dopo il percorso ad Area Sanremo, il giovane artista campano si è guadagnato un posto nelle Nuove Proposte di Sanremo 2026: sfiderà Angelica Bove - facebook.com facebook

Sfide di domani per i Giovani: Nicoló Filippucci vs El ma Blind Soniko e Angelica Bove vs Mazzariello. Facile intuire il duello finale del giovedì #Sanremo2026 #SanremoGiovani x.com