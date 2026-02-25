Sanremo 2023 | 30 big in gara Ferro e sorprese all’Ariston

Da ameve.eu 25 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’organizzazione del Festival di Sanremo 2023 ha annunciato la partecipazione di trenta artisti, causando grande attesa tra il pubblico. Tra loro ci sono anche nuove proposte e grandi nomi, pronti a esibirsi all’Ariston. La serata di apertura presenta molte sorprese, tra cui alcune performance inaspettate. Le prove generali hanno già svelato alcune delle scelte più discusse. La kermesse continua a catturare l’attenzione di milioni di appassionati.

Stasera si alza il sipario sulla 76esima edizione del Festival di Sanremo, l’evento musicale più atteso dell’anno. Sul palco dell’Ariston, a partire dalle 21:00, si alterneranno grandi star e giovani promesse, con una scaletta ricca di sorprese. La città di Sanremo si prepara a diventare il centro dell’attenzione nazionale, con un mix di musica, emozioni e spettacolo. Carlo Conti, affiancato da Laura Pausini e Can Yaman, guiderà la serata con un mix di professionalità e divertimento, mentre la città di Bologna sarà rappresentata da Tredici Pietro e Elettra Lamborghini. Tra gli ospiti più attesi, Tiziano Ferro, pronto a emozionare il pubblico con un medley delle sue hit e la presentazione del nuovo singolo Sono un grande. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Sanremo 2026, si alza il sipario all'Ariston: stasera i 30 big in garaIl debutto di Sanremo 2026 si deve alla decisione di organizzare un evento più ricco, che coinvolge 30 artisti in gara.

Sanremo 2026, i titoli di tutte le canzoni dei 30 cantanti in gara: svelati i primi Big, Luchè all'Ariston con ?Labirinto?Ecco i titoli delle canzoni dei 30 artisti in gara a Sanremo 2026, tra cui spicca la partecipazione di Luchè con «Labirinto».

Temi più discussi: Sanremo: tra veterani e debutti, chi sono i 30 big in gara; Sanremo 2026, chi sono i 30 cantanti in gara: i big, le nuove proposte e quando si esibiranno; Chi sono i giovani under 30 sul palco di Sanremo 2026, tra Nuove Proposte e BIG; Sanremo 2026, ecco i cantanti in gara: 30 i big e tra loro 10 esordienti.

sanremo 2023 30 bigCantanti Sanremo 2026: guida ai 30 Big e alle 4 Nuove Proposte, tra ritorni eccellenti, rap, indie e figli d’arte. Ecco chi sono e cosa portano all’AristonDal 24 al 28 febbraio il Teatro Ariston torna a essere il centro della musica italiana: è partita la 76ª edizione del Festival, condotta da Carlo Conti con al suo fianco Laura Pausini. In gara ci sono ... alphabetcity.it

Sanremo 2026, Leo Gassmann chi è: gli esordi, il vero cognome, il gesto eroico(Adnkronos) - Leo Gassmann è uno dei 30 concorrenti del Festival di Sanremo 2026. Per il cantante si tratta della terza partecipazione alla kermesse con il brano ‘Naturale'. Ha esordito vincendo le Nu ... cn24tv.it