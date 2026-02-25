Sanità scocca l’ora degli Oss | parte il concorso per 122 posti Solo dieci giorni per le domande

Il concorso per 122 operatori sociosanitari è stato avviato a causa dell’esigenza di rafforzare il personale nelle aziende sanitarie regionali. Il bando, che prevede solo dieci giorni per presentare le domande, mira a coprire posti vacanti e migliorare l’assistenza ai pazienti. La selezione si rivolge a candidati interessati a un impiego stabile nel settore pubblico. La pubblicazione del bando segna un passo importante per il sistema sanitario locale.

Perugia, 25 febbraio 2026 – Dopo l’approvazione della graduatoria finale del concorso per 124 infermieri, di qualche settimana fa, arriva la pubblicazione del concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di 122 operatori sociosanitari da mettere a disposizione delle quattro aziende sanitarie regionali. Lo ha annunciato la Regione. Il rafforzamento del contingente di personale del sistema sanitario pubblico umbro è uno degli obiettivi prioritari della Giunta regionale - si legge in una nota -, inserito organicamente nel percorso di costruzione del nuovo Piano sociosanitario regionale. Il bando di concorso pubblico unificato per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di 122 posti di operatore sociosanitario (Oss) è stato pubblicato dall’azienda Unità sanitaria locale Umbria 2. 🔗 Leggi su Lanazione.it

