Sangare condannato all' ergastolo | uccise Sharon per provare un' emozione

È stato condannato all'ergastolo Moussa Sangare per la morte di Sharon Verzeni, uccisa a coltellate nella notte tra il 29 e il 30 luglio 2024 a Terno d'Isola, in provincia di Bergamo. In aula, alla lettura della sentenza, la famiglia della vittima e il suo compagno sono scoppiati in un pianto liberatorio. "Non si può mai essere soddisfatti di queste cose", le prime parole di Bruno Verzeni, papà di Sharon, dopo aver ascoltato il verdetto. Si chiude così il processo davanti alla Corte d'Assise di Bergamo, presieduta da Patrizia Ingrascì, per la morte della 33enne, uccisa "mentre guardava le stelle". "Abbiamo sperato fino all'ultimo che l'imputato riconoscesse il suo efferato delitto, ma purtroppo non è accaduto", ha affermato la sorella Melody Verzeni, a nome della famiglia "auspichiamo che il tempo concesso possa fargli almeno accettare il male che ha commesso". 🔗 Leggi su Iltempo.it

