Sandokan & SandoCan | oltre il sex symbol di più Yaman che sorpresa

Can Yaman si presenta al pubblico con un aspetto curato e un sorriso aperto, dopo aver sorpreso tutti con il suo nuovo ruolo in una fiction. La scelta di indossare una giacca nera e una camicia aperta fino all’ombelico mette in evidenza il suo fisico atletico. La sua presenza sul palco cattura l’attenzione, mentre i fan applaudono entusiasti. Yaman dimostra di essere molto più di un semplice sex symbol, lasciando spazio a nuove interpretazioni.

Sanremo, 25 febbraio 2026 – Invece no. Uno vede Can Yaman, alto grosso e muscoloso, giacca nera e camicia nera, aperta fino all’ombelico, abbronzato che Carlo Conti sembra una maschera del teatro kabuki, e pensi: bello e tontolone. Invece no. Prima di tutto, si esprime con una proprietà della lingua italiana che metà dei rapper se la scorda. Dice "se fossi stato", "se avessi potuto", "vulnerabilità". E anche sul palco si dimostra disinvolto: nell’incontro con il primo Sandokan, Kabir Bedi – 50 anni dividono le due fiction – è divertente e disinvolto. Kabir Bedi verso Sanremo: "In viaggio per un evento segreto" Il cachet di Can Yaman per la co-conduzione della prima serata di Sanremo "Come mi sono preparato? Non pensando, altrimenti mi preoccupo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

