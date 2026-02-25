Samuele 15enne scomparso nel nulla da giorni I genitori disperati | Ti prego fatti sentire

Samuele, un quindicenne scomparso da cinque giorni, ha lasciato i genitori preoccupati e senza notizie. La sua assenza ha scosso la comunità di Carpi, dove tutti cercano di capire dove possa essere finito. I familiari hanno lanciato appelli pubblici e distribuito volantini, sperando di ricevere qualche informazione utile. La famiglia si aggrappa a ogni speranza e chiede a chiunque abbia notizie di contattarli immediatamente.

Carpi (Modena), 25 febbraio 2026 – “ Samuele, ovunque tu sia, ti preghiamo di farti sentire. Siamo in ansia e vogliamo solo sapere se stia bene. Non importa cosa è successo, la priorità sei tu. Non sei nei guai, vogliamo solo aiutarti. Qualsiasi problema tu senta di avere, possiamo affrontarlo insieme. Ti amiamo tantissimo e la casa nuova con mamma è il tuo posto sicuro. Per favore, chiama o fai mandare un messaggio a un amico. Ti aspettiamo a braccia aperte”. Sono le parole accorate che i genitori del 15enne Samuele La Cava rivolgono al figlio, del quale non hanno più notizie da domenica sera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

