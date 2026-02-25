quadro sintetico delle novità della gamma samsung galaxy s26, esaminando in particolare la versione ultra e il modello plus. si analizzano caratteristiche salienti, prestazioni, capacità fotografiche, autonomia, sicurezza con il nuovo privacy display e le condizioni di prezzo e preordine, offrendo una panoramica chiara e orientata all’utente. il display si presenta come una configurazione QHD+ da 6,9 pollici con refresh rate 120 Hz LTPO e picco luminosità fino a 2.600 nits. la protezione è affidata a corning gorilla glass armor 2, mentre la carrozzeria presenta dimensioni di 163,6 × 78,1 × 7,9 mm e un peso di 214 g, con certificazione IP68. la piattaforma offre un qualcomm snapdragon 8 elite gen 5 for galaxy, accompagnato da 12 GB di RAM e opzioni di archiviazione che arrivano fino a 1 TB. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Samsung galaxy s26 ultra specifiche tecniche

Leggi anche:

Samsung galaxy s26 lancio in diretta: specifiche s26 s26 plus s26 ultra prezzo data di uscita e galaxy buds 4 cosa aspettarsi

Samsung Galaxy S26 Ultra: videocamere esclusive mostrate in anteprima

SAMSUNG GALAXY S26 Anteprima Prezzo e Specifiche

Temi più discussi: Samsung Galaxy S26: trapela il materiale stampa su batteria, fotocamere e qualche funzione; Samsung Galaxy S26 in arrivo: come acquistarlo a rate con gli operatori; Galaxy S26, ci siamo: in arrivo tre nuovi modelli, tutti spinti dall'intelligenza artificiale. Ecco come saranno; Galaxy S26, S26+ e Ultra, le etichette UE confermano la capacità delle batterie.

Samsung Galaxy S26+ (512 GB) in offerta lancio su Amazon con 200€ di scontoIl Samsung Galaxy S26 Plus è subito in offerta lancio con la promo che consente di effettuare il preordine a prezzo scontato per la versione da 512 GB: l'offerta è disponibile su Amazon. hdblog.it

Samsung Galaxy S26, S26+ e S26 Ultra: novità, prezzi e promoUfficiali i nuovi Samsung Galaxy S26, S26+ e S26 Ultra: il top di gamma ha Privacy Display, ma non è l'unica novità di rilievo per il trio. msn.com

Samsung Galaxy S26+ (512 GB) in offerta lancio su Amazon con 200€ di sconto x.com

Il privacy display di Samsung Galaxy S26 Ultra è una novità di quelle che non si vedevano da un pezzo #samsung #s26ultra #galaxyunpacked invited by Samsung - facebook.com facebook