samsung galaxy s26 plus data di uscita e cosa aspettarsi

l’evento Galaxy Unpacked ha presentato, a san francisco, la nuova gamma Galaxy S26, con il modello S26 Plus in primo piano. si tratta di un dispositivo che unisce un display ampio a prestazioni di alto livello, accompagnate da una gestione energetica efficiente. i pre-ordini sono disponibili subito dopo la conferenza, con una data di rilascio ufficiale fissata al 11 marzo 2026. il display da 6,7 pollici è un Dynamic AMOLED 2X con refresh rate a 120 Hz e livelli di luminosità massimi fino a 2.600 nit, protetto da Gorilla Glass Victus 2. la potenza è fornita da un chipset disponibile in due varianti a seconda della regione: Snapdragon 8 Elite o Exynos 2600. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

