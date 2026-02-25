Samsung galaxy buds 4 data di rilascio e anticipazioni

questa guida presenta in modo sintetico le novità dei galaxy buds 4, concentrandosi su data di rilascio, prezzo, design, autonomia e prestazioni audio. le informazioni essenziali per valutare l’aggiornamento sono riassunte in maniera chiara e immediata. samsung galaxy buds 4: data di rilascio e pre-ordini. la data di rilascio ufficiale è 11 marzo 2026, mentre i pre-ordini avranno inizio 25 febbraio 2026. il prezzo di lancio indicato è $179.99. indicazioni di disponibilità. i pre-ordini apriranno in anticipo per permettere agli utenti di assicurarsi i nuovi auricolari prima della disponibilità sul mercato. design e comfort migliorati. il design dei galaxy buds 4 si presenta rinnovato e rifinito rispetto al modello precedente, pur mantenendo una linea familiare. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

samsung galaxy buds 4Galaxy Buds 4 e 4 Pro ufficiali: caratteristiche, prezzo e disponibilitàOltre ai Galaxy S26, l'azienda coreana ha presentato anche i nuovi Galaxy Buds 4 e Buds 4 Pro: quali sono le differenze e quanto costano. telefonino.net

Samsung Galaxy Buds 4 Pro: bassi super e cancellazione del rumore potenziataL’azienda di Seul ha aggiornato gli auricolari true wireless con cancellazione del rumore attiva. Le abbiamo provate in occasione del Galaxy Unpacked di San ... repubblica.it