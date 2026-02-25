Salvaguardare Volano | l’appello per un’azione urgente e condivisa

La pineta di Volano, gioiello del Delta del Po, si trova al centro di un appello urgente lanciato da Walter Cavalieri Foschini, candidato sindaco di Comacchio. Il territorio, minacciato da erosione e cambiamenti climatici, richiede un'azione coordinata tra Regione, Comuni e Stato. Cavalieri Foschini ha riconosciuto gli sforzi della Regione, che ha avviato progetti concreti, ma ha sottolineato la necessità di un impegno più ampio. La tutela delle nostre coste non può ricadere solo su Regione e Comuni, ha affermato, chiedendo allo Stato di assumersi le proprie responsabilità con investimenti mirati. L'intervento arriva dopo la disponibilità al confronto espressa dal capogruppo del Partito Democratico in Regione, Paolo Calvano, e dall'assessora regionale Gessica Allegni. Cavalieri Foschini ha accolto positivamente l'apertura al dialogo, vedendola come un passo fondamentale per costruire soluzioni condivise. 🔗 Leggi su Ameve.eu

"Pineta di Volano, serve una soluzione urgente"Questa mattina i residenti della zona hanno chiesto un intervento rapido per salvare la pineta di Volano, che rischia di essere distrutta.

Sarno: Agovino chiede un’azione condivisa contro la criminalitàAgovino denuncia che la criminalità a Sarno cresce a causa dell’aumento di furti e vandalismi nelle zone centrali.