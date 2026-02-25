Salerno patto scuola-Asl | cure psicologiche per gli studenti stranieri

Un protocollo d'avanguardia entra nelle aule scolastiche per trattare i traumi della popolazione migrante. Il progetto sperimentale di indagine e terapia di gruppo è stato presentato oggi negli spazi del Cpia "Paulo Freire" di Salerno, all'interno dell'istituto "Roberto Virtuoso". L'iniziativa nasce da un accordo strutturale tra il Centro provinciale per l'istruzione degli adulti e l'Azienda sanitaria locale. Il piano, approvato dal Comitato Etico Territoriale Campania 2, si articola in due fasi operative: la prima prevede un sondaggio diagnostico per la rilevazione dello stress psicologico, la seconda introduce un trattamento collettivo basato su metodologie certificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per la gestione delle avversità e dei vissuti drammatici. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

