Salernitana i granata si allenano in vista del Catania | differenziato per due

Doppia seduta di allenamento quest'oggi per la Salernitana al centro sportivo Mary Rosy. Prosegue la preparazione in vista della sfida interna contro il Catania, in programma domenica 1 marzo alle 14:30 allo stadio Arechi. In mattinata gli uomini guidati da mister Serse Cosmi hanno svolto esercizi di forza in palestra prima di spostarsi sul campo e dedicarsi a partitine a campo ridotto. Nel pomeriggio il gruppo granata si è disimpegnato in un lavoro tecnico. Differenziato per Luca Boncori e Roberto Inglese. Terapie e palestra per Giuseppe Carriero.

