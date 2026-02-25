Saldapress annuncia l’arrivo di tutta la sua collezione in formato ebook

Arriva un annuncio importante da parte di Saldapress, che porta tutto il suo catalogo in formato digitale. Ecco il comunicato stampa: SaldaPress, una delle realtà editoriali più dinamiche e riconoscibili del panorama italiano del fumetto, fa il suo ingresso nel mercato digitale inaugurando una collaborazione con StreetLib per il lancio dei propri fumetti e graphic novel in formato ebook. Dichiarazione “Le pagine da sfogliare, la carta, la libreria che cresce volume dopo volume: da lettori, amiamo tutto questo. Ma amiamo anche le grandi storie che ci seguono ovunque, senza limiti di spazio o di peso. Ecco perché lo sbarco del catalogo saldaPress nel mondo digitale rappresenta un’importante aggiunta alla nostra offerta. Una novità che abbiamo sviluppato grazie alla collaborazione vivace e dinamica con StreetLib, tra le realtà più importanti del settore. E ci sembra anche il modo migliore per festeggiare insieme ai nostri lettori i 25 anni della casa editrice. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Panini Comics annuncia la collezione delle card a tema Stranger ThingsPanini Comics presenta la nuova collezione di card dedicate a Stranger Things, in occasione dell’attesa uscita della quinta e ultima stagione.

Leggi anche: Vanessa Scalera parla dell'impatto di "Imma Tataranni" nella sua vita. E annuncia che la prossima sarà la sua ultima stagione

Argomenti discussi: saldaPress annuncia una nuova edizione di Invincible Omnibus; I fumetti saldaPress approdano in digitale; Invincible | nuova stagione su Prime Video Nuova Edizione Omnibus per saldaPress.

I fumetti saldaPress approdano in digitaleCon l’arrivo dei titoli più importanti – e via via anche tutti gli altri – sugli store digitali si apre un nuovo capitolo della vita di saldaPress. A partire dal 2 marzo 2026 sulle principali ... lospaziobianco.it

saldaPress annuncia una nuova edizione per Invincible Omnibus in contemporanea con l'arrivo della nuova stagione della serie animata su Prime Video. Ma le sorprese non finiscono qui: ci sarà anche una variant exclusive di tutta la collana... Ecco tutti i detta - facebook.com facebook