Sacello medievale fermo | La situazione è critica

"Il Sacello Medievale? La situazione è critica, ma stiamo cercando di risolvere la questione". Stefano Tombolini, assessore ai lavori pubblici, nella seduta consiliare di ieri oltre a illustrare la variazione del piano triennale delle opere pubbliche ha dovuto anche sobbarcarsi le risposte di 8 delle 10 interrogazioni urgenti. Tra cui un intervento che oggettivamente sta conoscendo una deriva che si spera possa essere interrotta e recuperata. A differenza di una situazione ormai definitivamente compromessa come l’autostazione all’ex fornace Verrocchio, per il Sacello medievale c’è una speranza concreta: "Lunedì prossimo faremo un sopralluogo con l’impresa che ha effettuato i lavori sin qui e chiederemo di far ripartire il cantiere per arrivare a una consegna dell’opera entro il 31 maggio prossimo – ha detto Tombolini – L’obiettivo è impegnare quell’impresa per portare a compimento un’opera che ha raggiunto l’87% del totale; per capirci, mancano lavori per appena 89mila euro su un capitolato di alcuni milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

