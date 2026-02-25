Sacchi | La squadra più forte d’Italia è stata eliminata da una norvegese Facciamoci due domande

L’uscita dell’Inter dalla Champions League ha sorpreso anche Arrigo Sacchi. Dalle pagine della Gazzetta dello Sport, l’ex tecnico rossonero non nasconde il proprio stupore per un’eliminazione che definisce senza mezzi termini “clamorosa”. Secondo Sacchi, il divario tecnico, economico e strutturale tra Inter e BodøGlimt avrebbe dovuto indirizzare diversamente il confronto. “ C’erano tutte le condizioni perché i nerazzurri superassero il turno”, sottolinea Sacchi, ricordando anche il vantaggio di +10 in campionato sul Milan e la spinta di un San Siro pronto a sostenere la rimonta. Sacchi: “L’Inter si è complicata la vita da sola”. Per Sacchi, però, la responsabilità non è solo legata alla serata storta. L’analisi si allarga al percorso europeo nel suo complesso: “Resto convinto che l’Inter si sia complicata la vita da sola”, afferma l’ex ct, facendo riferimento alle tre sconfitte consecutive che hanno compromesso un inizio di girone praticamente perfetto. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Inter Bodo Glimt, Sacchi non ha dubbi: «La squadra più forte d’Italia è stata eliminata da una norvegese. Sconfitta fuori da ogni logica…»Ricordo che l’eliminazione dell’Inter da parte del Bodo Glimt è avvenuta perché i norvegesi hanno sfruttato al massimo le occasioni, sorprendendo i nerazzurri con un’azione decisiva negli ultimi minuti.

Sacchi: "Il Bodo elimina la prima in A, facciamoci due domande. Ma l'Inter si è buttata via prima di ieri..."Sacchi sottolinea che il Bodo ha eliminato la prima in classifica in Europa League perché l’Inter si è complicata la vita prima di ieri.

