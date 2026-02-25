Saavedra | Cp Grosseto a rischio giocatori senza stipendi

Il capitano del Cp Grosseto Pablo Saavedra lancia un allarme sulla situazione economica della squadra, mettendo in dubbio la possibilità di concludere al meglio la stagione. La situazione finanziaria complicata, con ritardi nei rimborsi, sta creando malumore tra i giocatori, alcuni dei quali potrebbero lasciare la squadra prima della fine della stagione regolare e dei playoff. Dopo l'appello del presidente Stefano Osti per un aiuto economico alla città, il capitano Pablo Saavedra ha voluto chiarire la sua posizione. Saavedra, con i biancorossi dal 2019, ha espresso il suo dissenso tramite un post, spiegando che il Cp Grosseto porta in giro per l'Italia il nome di Grosseto, ma la situazione non è delle più facili da affrontare. I ritardi nei rimborsi economici, accumulati da alcuni mesi, rappresentano l'unica entrata per molti giocatori. Saavedra ha voluto spiegare il senso del suo post attraverso i canali ufficiali della società. 🔗 Leggi su Ameve.eu

