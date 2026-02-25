Ryan Garcia fondamentale per l' accordo di Shakur Stevenson con la Zuffa

Ryan Garcia ha influenzato direttamente l'interesse di Zuffa per Shakur Stevenson, spingendo l'azienda a cercare un accordo che possa valorizzare la carriera del pugile. La trattativa si concentra sulla possibilità di organizzare un match di grande richiamo, capace di attirare un pubblico numeroso e aumentare gli introiti. La richiesta di Stevenson di condizioni più favorevoli ha complicato le negoziazioni, rendendo il futuro del contratto ancora incerto.

Il tema centrale è se l'interesse di Zuffa per Shakur Stevenson possa generare un accordo dal significato commerciale evidente, capace di giustificare una cifra di rilievo. Le osservazioni di Tim Bradley puntano direttamente in questa direzione, suggerendo che l'operazione avrebbe senso solo se accompagnata da un peso specifico sul lato pay-per-view, con una quota di investimento in linea con le attese del mercato odierno. La discussione ruota attorno all'opportunità di ampliare l'offerta superiore ai 30 milioni di dollari, partendo da una base che in passato era stata avanzata a 15 milioni. Bradley propone di raddoppiare la cifra, sostenendo che Stevenson merita di più nel contesto attuale del pugilato commerciale.