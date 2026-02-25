Ryan Garcia conquista il titolo mondiale

Ryan Garcia ha vinto il titolo mondiale grazie a una performance intensa e determinata. La sua vittoria arriva dopo mesi di allenamenti e preparazioni rigorose, culminate in un combattimento deciso. Con colpi precisi e velocità sorprendente, ha superato l’avversario in pochi round, portando a casa il riconoscimento più ambito nel pugilato. La sua conquista segna un nuovo traguardo nella sua carriera e tiene alta l’attenzione degli appassionati.

Las Vegas, Nevada — con una prestazione ad alta intensità, Ryan Garcia ha realizzato il sogno di ogni atleta di lungo corso: diventare campione mondiale dei welter WBC al termine di un incontro che lo ha visto imporsi contro Mario Barrios al T-Mobile Arena. L'incontro ha preso una piega fin dai primi round, quando Garcia ha messo a segno una knockdown nel primo atto e ha gestito i ritmi del match con precisione e velocità superiori rispetto al recente passato. Secondo i conteggi ufficiali di Compubox, Garcia ha prevalso in 10 dei 12 round disputati, mentre due round sono rimasti pari in termini di colpi portati a segno. Nato a Victorville, California, l'8 agosto 1998, Ryan Garcia è un pugile americano con cittadinanza messicana, ottenuta grazie alle origini dei genitori. Per lui, boxeur fin da bambino, i primi numeri ...