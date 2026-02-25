Rubano la borsa al bar e corrono al bancomat Il conto svuotato prima del blocco della carta

In tre si muovevano a bordo di un'utilitaria. Dopo il conto prelevavano contante gli sportelli Atm Prima il furto in un bar, poi la corsa al bancomat per svuotare il conto della vittima, prima che questa bloccasse la carta. Ad agire, due uomini di origine peruviana e una donna di nazionalità cubana, che si muovevano a bordo di un'utilitaria. L'auto sospetta è stata notata dagli agenti lungo la tangenziale Est in direzione Roma Centro. All'interno dell'abitacolo è stata riconosciuta la donna, nota per episodi passati legati a furti e reati predatori. Così, la vettura è stata seguita e i tre, poco dopo, sono passati all'azione. In un bar di via dei Prati Fiscali una cliente è stata derubata della borsa. In seguito, i malviventi si sono spostati in via Val Santerno, dove è stato effettuato un prelievo di denaro contante. Da qui, si sono mossi verso un bancomat posto nelle immediate vicinanze. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Rubano una borsa al bar della stazione: immortalati dalle telecamereDue persone sono state denunciate dai Carabinieri di Latina Scalo con l’accusa di aver rubato una borsa al bar della stazione, dopo essere state immortalate dalle telecamere.

Va al mercato e le rubano il bancomat dalla borsa: due donne denunciateQuesta mattina al mercato due donne hanno denunciato il furto del bancomat dalla borsa.

Temi più discussi: Le rubano la borsa dal carrello mentre fa la spesa: identificati; Ti è caduta una monetina, e intanto rubano la borsa agli anziani passanti: come funziona la truffa; Malata di Sla, le rubano la borsa dalla sedia a rotelle: Vergogna; Derubata mentre aspetta la consegna della spesa al Bennet di San Martino.

Aprono la porta dell'auto e le rubano la borsettaTraversetolo L’anziana in auto davanti a casa che attende l’apertura del cancello automatico e un malvivente che, all’improvviso, apre la portiera dalla parte del passeggero e le ruba la borsetta. Un ... gazzettadiparma.it

Ti è caduta una monetina, e intanto rubano la borsa agli anziani passanti: come funziona la truffaLa tecnica della monetina serviva a distrarre gli anziani nei supermercati di Perugia per rubare loro borse e portafoglio ... fanpage.it

Rubano la borsa al bar e corrono al bancomat. Il conto svuotato prima del blocco della carta ift.tt/XLohVNE x.com

Ti rubano nello spogliatoio della palestra. Sparisce il portafoglio dall’armadietto. Oppure il telefono lasciato nella borsa. La domanda è sempre la stessa: chi paga La regola generale è chiara. La palestra risponde dei furti avvenuti nei locali, anche negli spog - facebook.com facebook